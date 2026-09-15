Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Hanwha Grup yöneticisi Wong ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Kore Cumhuriyeti merkezli Hanwha Grup şirketinin Küresel Stratejiden Sorumlu Yöneticisi Alex Wong ile görüştü. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, Kore Cumhuriyeti merkezli Hanwha Grup şirketinin Küresel Stratejiden Sorumlu Yöneticisi Alex Wong ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Kore Cumhuriyeti merkezli Hanwha Grup şirketinin Küresel Stratejiden Sorumlu Yöneticisi Alex Wong ile görüştü" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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