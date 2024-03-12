Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda konuştu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Konseyi Küresel Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda çevrim içi bir konuşma yaptı. Serim, Türkiye'nin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelesindeki kararlılığını vurgulayarak, uluslararası toplumun adil yük ve sorumluluk paylaşımı için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

12.03.2024 22:47  Güncelleme: 22:48
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, İsviçre'nin Cenevre kentinde "Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Konseyi Küresel Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı" kapsamında düzenlenen üst düzeyli panel oturumunda çevrim içi konuşma yaptı.

Bakanlığın, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Serim, "BM Avrupa Ekonomik Konseyi Küresel Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı"ndaki çevrim içi hitabında, Türkiye'nin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelesindeki kararlılığını belirtti.

Serim, uluslararası toplumun, mülteciler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı için üzerine düşeni yapması ve göç krizlerine karşı birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika
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