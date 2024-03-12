Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Göç Mutabakatı İkinci Gözden Geçirme Toplantısı'nda konuştu

ABD, Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Yardım Açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapılacağını duyurdu. Yardımın ABD Savunma Bakanlığı'nın maliyet tasarruflarından sağlanacağı belirtilirken, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) mermileri ve mühimmat için kullanılacağı aktarıldı. Ancak, bu yardımın Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmadığı ve sürdürülebilir bir yol olmadığı ifade edildi.