Dışişleri Bakanı Cassis, Bern'de Kolombiya ile ticaret ve deprem desteğini ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dışişleri Bakanı Cassis, Bern'de Kolombiya ile ticaret ve deprem desteğini ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Kolombiya Dışişleri Bakanı Escobar ile Bern'de ikili ilişkileri görüştü. Görüşmede ticaret, yatırım, bilim ve inovasyon ile İsviçre'nin ağustos depremi sonrası Kolombiya'ya desteği ve bölgedeki güvenlik durumu ele alındı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Kolombiya Dışişleri Bakanı Omar Bula Escobar ile başkent Bern'de ikili ilişkileri görüştü.

Cassis, Kolombiyalı mevkidaşı Escobar ile yaptığı görüşmeye ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Escobar'ı Bern'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Cassis, "İkili ilişkilerimizi, özellikle ticaret, yatırım, bilim ve inovasyon alanlarında güçlendirmenin yollarının yanı sıra İsviçre'nin ağustostaki depremin ardından Kolombiya'ya sağladığı desteği ele aldık." ifadelerini kullandı.

Cassis, Kolombiya ve bölgedeki güvenlik durumunu da ele aldıklarının altını çizerek, İsviçre'nin, Kolombiya'da kalıcı barış ve istikrar için kararlı bir ortak olmaya devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: AA
UluslararasıKolombiyaDiplomasiPolitikaAğustosİsviçreDepremGüncelBilimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Bir saniye bile düşünmedi Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi Bir saniye bile düşünmedi! Selde her şeyini kaybeden esnaftan insanlık dersi
Bir büyükşehir daha AK Parti’ye mi geçiyor Kulisleri hareketlendiren fotoğraf Bir büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçiyor? Kulisleri hareketlendiren fotoğraf
16:36
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu
Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Pençelerimizi sökmeye çalışacaklar
16:11
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi Yürek yakan görüntüler
5 yaşındaki kızına son vedaya sedyeyle geldi! Yürek yakan görüntüler
16:05
Ahmet Aras, AK Parti’ye mi geçecek İddialara ilk ağızdan yanıt verdi
Ahmet Aras, AK Parti'ye mi geçecek? İddialara ilk ağızdan yanıt verdi
14:49
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun babası son yolculuğuna uğurlandı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 16:43:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Cassis, Bern'de Kolombiya ile ticaret ve deprem desteğini ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei