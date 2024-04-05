- Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği Belçika'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde geldiği Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?