Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Abidin Ok, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.
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