Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

12.03.2026 16:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran için ayrılıkçı senaryoların gündeme getirilmek istenmesine ilişkin, "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz, hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil." dedi.

Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile Bakanlıktaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Orta Doğu'da devam eden savaşın bir an önce sona ermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sayıda liderle görüştüğünü ve görüşmeye devam ettiğini aktararak kendilerinin de yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü söyledi.

Çatışmanın sonlandırılması ve gerilimin azaltılması için komşular ve ortaklarla fikir alışverişinde bulunmaya devam ettiklerini anlatan Fidan, çoğunlukla hem Doğu'da hem Batı'da bütün ülkelerin hemen hemen aynı perspektifte olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirilmek istendiğine dikkati çekerek "İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körüklemeyi hedefleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Bu tip maceralara karışmak isteyenleri şimdiden uyarıyoruz, hiç kimse böyle bir hayalin içerisine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil." diye konuştu.

Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya Türkiye'nin hazırlıklı durumda olduğunu kaydeden Fidan, bölgede bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için de gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Fidan, hava sahası hala kapalı olan ülkelerdeki vatandaşların barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

(Sürecek)

