Dışişleri Bakanı Fidan, Antalya\'daki COP31\'de çeşitli lider ve bakanlarla görüştü

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başkanlığında Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki COP31 kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı. Fidan, aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sibiha'nın bulunduğu çeşitli devlet ve hükümet başkanları ve bakanlar ile görüştü.