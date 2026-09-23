Dışişleri Bakanı Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nda barış planı toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Fidan'ın, Genel Kurul kapsamında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldığı belirtildi.