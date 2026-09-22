Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjındaki MIKTA toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Kurulu marjındaki MIKTA toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta düzenlenen MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla Fidan'ın toplantıya katıldığını duyurdu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta düzenlenen MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30.Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı" denildi.
Kaynak: ANKA
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