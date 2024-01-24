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- Dışişleri Bakanı Fidan, BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.