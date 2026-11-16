Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Fearne ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki bakanlar toplantısında Fearne ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre görüşme, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Chris Fearne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık Konulu İkinci Bakanlar Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel'de Maltalı mevkidaşı Fearne ile görüştü.

Kaynak: AA
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