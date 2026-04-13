Bakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar: İsrail Türkiye'yi Yeni Düşman İlan Etme Arayışında

13.04.2026 23:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Türkiye'yi düşman ilan etme çabalarını ve bölgedeki ateşkes müzakerelerini değerlendirdi. İsrail'in Suriye saldırılarının risk oluşturduğunu vurgulayan Fidan, Orta Doğu'da güvenlik paktı gerekliliğine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu ifade etti. Fidan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in müzakereler sonrası yaptığı açıklamaların nükleer konuda bir tıkanmaya işaret ettiğini, ancak tarafların başlangıç pozisyonlarını ortaya koyduğunu ve bunun normal olduğunu vurguladı.

Fidan, ateşkes müzakerelerinde tarafların samimi olduğunu, ancak İsrail'in oyun bozan faktörünü hesaba katmak gerektiğini belirtti. Ateşkesin süresine ilişkin olarak, 15 gün içinde nihai bir belgeye bağlanmanın teknik olarak mümkün olmayabileceğini, iyi gidişat halinde 45 veya 60 günlük ilave bir ateşkesin gündeme gelebileceğini kaydetti. Nükleer konuda zenginleştirme meselesinde engellerle karşılaşılabileceğini, bunun arabulucuların desteğiyle aşılmaya çalışılacağını söyledi.

Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarının büyük bir risk oluşturduğunu, İsrail'in güvenlik maskesiyle yayılmacılık yaptığını dile getirdi. Lübnan krizinin bölgesel çatışmaya yol açabileceğini vurguladı. Türkiye'nin ABD-İran krizinin çözümü için görüşmeler yaptığını belirten Fidan, Orta Doğu'da güvenlik paktı çerçevesinde ülkelerin birbirine taahhütte bulunması gerektiğini ifade etti. Yunanistan, GKRY ve İsrail iş birliğinin daha fazla güvensizlik ve sorun getirdiğini söyledi.

Fidan, İran'dan sonra İsrail'in düşmansız yaşayamayacağını, Netanyahu'nun Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu tekrarladı. Ayrıca, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihin en önemli zirvesi olabileceğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bu zirveye davet edildiğini açıkladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
