Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü: Gerilimi artıracak adımlar sona ermeli

Hakan Uman:

İsrail bunca yıkımı yapıyorda batılı ülkeler tepki göstermiyorlar ama İran İsrail bombaları gibi bile değil hasarı fazla olmayan birkaç füze attı diye tüm Avrupa veryansın etti Filistinde o kadar insan Şehid oldu aynı tepkiyi versinler. Biz Müslüman alemine yazıklar olsun birlik olamadık

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Ayhan Sevilir: İran bu göstermelik tiyatroyu kendi halkından gaz almak için sergiledi. ne Gazze ne orada katledilen insanlar İran in umrunda bile değil. İsrail ve İran birbirinden ayrilamayan iki parça ve emniyet siboPlarıdır. ilk günden buyana sessizliğini bozmayan suudlar atadan akrabalarıni zaten incitmek istemez. bu yine bizim sırtımızda yüktür. 38 2