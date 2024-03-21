Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

21.03.2024 18:36  Güncelleme: 18:41
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- Dışişleri Bakanı Fidan, İtalyan mevkidaşı Tajani ile görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi marjında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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