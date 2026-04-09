Fidan: Ateşkesin Sahada Tam Olarak Uygulanmasını Temenni Ediyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgenin istikrarı için kalıcı istikrarın tesisi amacıyla bölge ülkeleriyle yakın eş güdüm halinde yoğun gayretlerin kararlılıkla ilerletildiğini ifade etti. 28 Şubat'ta başlayan savaşla bölgenin ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Fidan, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde komşular ve ortaklarla yakın iş birliği içinde savaşa son vermeye yönelik çalışıldığını vurguladı.

Pakistan'ın aktif şekilde desteklenen girişimiyle varılan iki haftalık ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Fidan, ateşkesin sahada Lübnan'ı da kapsayacak şekilde tam olarak uygulanmasını ve sürecin kalıcı bir barışa evrilmesini temenni etti. Bunun yolunun diyalog, diplomasi ve karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesiyle mümkün olacağını tüm taraflara vurguladı. Pakistan'da başlayacak görüşmelerde tarafların uzlaşmacı, esnek, sabırlı ve yapıcı bir tutum sergilemelerinin önemli olduğunu belirtti.

İsrail'in müzakere sürecini sabote etmeye yönelik eylemlerine karşı aklı selimle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Fidan, dünya kamuoyunun İsrail'in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı hazır olması gerektiğini söyledi. İran ve körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi de dahil bölgede yeni bir güvenlik ve barış mimarisinin tesis edilmesini ümit ettiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte aktif rol oynamaya hazır olduğunu tekrarladı.

Suriye'nin istikrarının bölgede kalıcı barış ve huzur için önemli olduğunu vurgulayan Fidan, Suriye halkının 14 yıllık mücadeleden sonra 2024'te tarihi bir devrim gerçekleştirdiğini ve ülkenin yeniden imarı yolunda başarı kaydettiğini söyledi. Suriye'nin krizlerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin Suriye'nin yanında olacağını ifade etti. Suriye ile derdin ve tasanın bir olduğunu, güvenlik ve istikrarın birbirini tamamladığını söyledi.

İsrail yayılmacılığının sona ermedikçe Orta Doğu'da kalıcı barışın mümkün olmayacağını vurgulayan Fidan, Netanyahu hükümetinin Gazze'de kıtlık koşulları yarattığını, Batı Şeria'da hukuksuz adımlar attığını ve Doğu Kudüs'te ibadet özgürlüğünü kısıtladığını belirtti. İsrail'in Gazze'deki soykırımını Lübnan'a taşıdığını, ateşkesin kurumadan Lübnan'da sivil saldırıların yüzlerce cana mal olduğunu söyledi. Lübnan'daki işgalin sonlandırılması ve sivil halkın korunmasının ertelenemez bir öncelik olduğunu ifade etti.

Netanyahu hükümetinin ateşkesi ve müzakere süreçlerini sabote etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, bölgesel gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den ayırmaması gerektiğini söyledi. Gazze'de ateşkes test edilmesine rağmen Filistin halkının temel ihtiyaçlara ulaşmakta zorluk yaşadığını belirterek, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yeniden inşa faaliyetlerinin başlaması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin Gazze'nin yeniden imarı için görevlerini yerine getirmekte kararlı olduğunu söyledi.

İstikrarlı bir Suriye'nin tüm bölge ve uluslararası toplumun yararına olduğunu belirten Fidan, Suriyeli kardeşlerle ortak gayretlerin ve üst düzey temasların sürdürüleceğini ifade etti. Antalya Diplomasi Forumu'na Suriye Cumhurbaşkanı Şahran'ın katılacağını öğrenmekten memnuniyet duyduklarını söyleyerek, ülkeyi ziyaret eden Suriye heyetine teşekkür etti.