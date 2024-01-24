Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenberg ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştü.