Dışişleri Bakanı Fidan, New York\'ta Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında New York'ta Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları da toplantıda yer aldı.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katıldığı Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Sekizli Grup eşgüdüm toplantısına katıldı.
Kaynak: ANKA
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