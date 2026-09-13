Dışişleri Bakanı Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Şam'da kabul edildi. Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şam'da Şara tarafından kabul edildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından Şam'da kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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