Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve ABD ev sahipliğindeki Libya toplantısına katıldı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve ABD ev sahipliğindeki Libya toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu kapsamında Türkiye ve ABD ev sahipliğinde düzenlenen Libya konulu toplantıya katıldı. Dışişleri Bakanlığı, katılımı sosyal medya hesabından duyurdu; toplantının gündemine ve görüşmelere ilişkin başka bilgi verilmedi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında, Türkiye ve ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen " Libya'da Barış, Birlik ve Refah için Uluslararası Destek" başlıklı toplantıya katıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın toplantıya katılımını sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlığın paylaşımında toplantının gündemine ve görüşmelere ilişkin başka bilgi verilmedi.
Kaynak: ANKA
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