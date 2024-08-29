Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Fidan, Brüksel'deki AB Konseyi'nde dışişleri bakanlarının gayriresmi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra bölgesel meseleler ele alındı.

Toplantı marjında Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.