Dışişleri Bakanı Hakan Fidan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bakan Fidan, toplantı kapsamında İspanya, Yunanistan ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları ile ikili görüşmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Türkiye'nin 5 yıl aradan sonra davet edildiği AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel meselelerin ele alındığı öğrenildi.

Bakan Fidan, toplantı kapsamında İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis ve Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan'ın ikili görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.