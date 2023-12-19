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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi kabul etti. - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti. Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bu görüşmeye yer verildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky\'yi kabul etti.
19.12.2023 - 22:29,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu AP Kanadı Eş Başkanı Sergey Lagodinsky'yi Ankara'da kabul etti." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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