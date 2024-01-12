 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde, yakın coğrafyada bulunan birçok ihtilaf olduğunu belirterek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini ve gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı. Kızıldeniz'deki durum da ele alındı ve Husilerin İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle ticari gemilere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aden Körfezi\'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı
12.01.2024 - 21:43,  Güncelleme: 21:46
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile yaptığı telefon görüşmesinde yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile İngiliz mevkidaşı Cameron telefonda görüştü.

Bakan Fidan, yakın coğrafyada zaten çok sayıda ihtilaf bulunduğuna işaret ederek, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bu doğrultuda Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten Fidan, görüşmede mevkidaşı ile Gazze'deki son durumu da ele aldı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'deki savaşın ve Filistinlilere yönelik şiddetin bir an önce sona ermesi gerektiğini, gerilimin tırmanmasının bölgesel güvenlik ile uluslararası istikrar açısından ciddi bir risk teşkil ettiğini vurguladı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

David Cameron, Aden Körfezi, Gazze, Orta Doğu, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika


22:24
İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05
5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52
Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:51
Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
19:49
CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
18:42
AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı

Son Dakika
22:24 İletişim Başkanlığından vatandaşlara şehit haberleri uyarısı: Yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim
22:05 5 askerimizin şehit olması sonrası siyasilerden art arda başsağlığı mesajı
21:52 Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı
20:05 Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a yanıt
19:49 CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'ndan tartışma yaratacak İmam Hatip sözleri: Gençler için büyük bir travma
19:51 Seçil Erzan, kaçırılıp tehdit edildiği görüntülerle ilgili ilk kez konuştu: O gün ölmek istedim
18:42 AYM Başkanı Zühtü Arslan'dan Yargıtay'a Can Atalay tepkisi: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz
17:30 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı
17:27 Kocasına kurduğu tuzak kendi sonunu getirdi
17:06 Seçil Erzan'dan duruşmaya damga vuran talep: MASAK herkesin hesaplarını incelesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 22:49:21. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement