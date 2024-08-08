Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü. Görüşmede, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu ve Türkiye'nin kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak diyalog ve müzakere çabalarına olan desteği vurgulandı.

08.08.2024 18:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın diplomatik temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Buna göre, Bakan Fidan, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el-Bahra, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile görüştü.

Toplantıda, Suriye ihtilafına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, Suriye'de 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Kararı temelinde kapsamlı bir siyasi çözümün önünü açacak anlamlı, gerçekçi diyalog ve müzakere çabalarına Türkiye'nin desteği yinelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da diplomatik görüşmelerde bulundu - Son Dakika

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