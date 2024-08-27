Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile Ankara'da görüştü. Dışişleri Bakanlığı resmi konutundaki görüşmeye ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ankara'da bir araya geldi" denildi.