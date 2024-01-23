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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile New York'ta bir araya geldi. Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i kabul etti ve Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile görüştü. BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için üst düzeyli bir oturum düzenleyecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri\'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
23.01.2024 - 22:03,
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ANKARA/NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile New York'ta bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i New York'taki Türkevi'nde kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımlarda Fidan'ın ayrıca, Lübnanlı mevkidaşı Buhabib ile de görüştüğü bildirildi.

BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü - Son Dakika
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