Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Bakü'de Moratinos ile bir araya geldi.
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Kocaeli D-100 bağlantı yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan panelvan refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Dernek, özellikle ailelere kumanya yardımında bulunuyor ve bağışlarına resmi bağış hesaplarına yapılabileceğini belirtiyor. Ramazan ayında yaklaşık 500 aileye destek vermeyi planlayan dernek, aynı zamanda ev eşyası, giysi ve yenidoğan çocuk desteklerini de sürdürüyor.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahla vurulan D.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliler S.A. ve H.K'yi gözaltına aldı.
Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Osmanlı döneminden kalma Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın restorasyonunun ilk etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hamam, vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açılacak ve Prizren'in yerel ekonomisine katkı sağlayacak.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda, şahısların evlerinde yapılan aramada cep telefonları, bilgisayar, örgütsel doküman ve sprey kutuları ele geçirildi.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kemerliler Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu. Göreve geldiklerinde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını ifade eden Sesli, ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.
Esenler TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil hızla seyir halindeyken önündeki bir tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde bir açıklama yaparak, partinin kuruluşundan bugüne görev yapmış olan tüm İl Başkanları ile birlikte inançla yürüdükleri yolda hazır ve kararlı olduklarını ifade etti. Çağlayan, tüm Zonguldaklıları şehrin daha ileri gitmesi için sahaya çıkmaya çağırdı ve hangi partiye gönül vermiş olursa olsun, tüm hemşerilerini Cumhur ittifakı Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan'a destek vermeye davet etti.
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