Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için geldiği Brüksel'de ikili görüşmeler yaptı, yerleşik Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.
Fidan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen Birinci Nükleer Enerji Zirvesi'ne katılmak için geldiği Brüksel'de bir dizi temasta bulundu.
Uluslararası gelişmeler doğrultusunda enerji güvenliği ve nükleer enerjinin rolünün ele alındığı zirve marjında ilk olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşen Fidan, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) İcra Direktörü Fatih Birol'u kabul etti.
Fidan ardından, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ve İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile ayrı ayrı bir araya geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Brüksel Temsilciliği'nde Belçika'da yerleşik vatandaşlarla buluşan Fidan, Brüksel'den ayrılmadan önce Belçika Dışişleri Bakanlığında, mevkidaşı Hadja Lahbib ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de ikili görüşmeler yaptı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
Bakan Işıkhan, MÜSİAD'ın ülkenin siyasi ve ekonomik süreçlerinde önemli görevler üstlendiğini belirterek, hükümetin yatırımcılarına ve işverenlerine verdiği teşvik ve desteklerle ekonomik baskıyı ortadan kaldırdığını söyledi. Ayrıca, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu ve bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacaklarını ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynayacakları Macaristan maçının kendileri adına iyi bir test olacağını söyledi. Montella, Macaristan'ın güçlü bir takım olduğunu ve bu maçın milli takımın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan'ın Ümit Milli Takım'a gönderilmesi kararını da açıkladı. Montella, Enes Ünal'ın da takım için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, CHP'nin adayı Eren Ali Bingöl'ün amcasının cenaze törenine katılım sağladı. Başkan Yazıcı'nın bu davranışı takdir topladı ve sosyal medyada olumlu yorumlar aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?