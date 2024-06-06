Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaşlı bir kadınla sohbet etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaşlı bir kadınla sohbet etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin\'de yaşlı bir kadınla sohbet etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'deki Urumçi ve Kaşgar ziyaretleri sırasında sokaklarda gezerken yaşlı bir kadınla karşılaştı. Fidan, kadının yanına oturarak onunla sohbet etti ve elini öptü. Yaşlı kadın, Fidan'a Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin güzel olduğunu söyledi. Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.

06.06.2024 00:37
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde yaşlı bir kadınla sohbet etti.

Fidan, Urumçi ve Kaşgar ziyaretinde sokakları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etti.

Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi.

Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaşlı bir kadınla sohbet etti - Son Dakika

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