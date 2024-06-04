Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi. Han, görüşmede Türkiye ile Çin arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin derinleştiğini belirtti. Han ayrıca, Türkiye'nin Çin'in önerdiği girişimlere destek verdiğini ve birlikte çalışmayı istediğini ifade etti.

04.06.2024 16:30
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pekin'de Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng tarafından kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Han, Bakan Fidan'ı Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda kabul etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Han, görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik rehberliği ile iki ülke arasında dostane ilişkilerin ve farklı alanlarda pratik işbirliğinin giderek derinleştiğini belirtti.

Çin ve Türkiye'nin büyük gelişmekte olan ülkeler ve yükselen piyasa ekonomileri olarak geniş ortak çıkarlara ve büyük işbirliği potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Han, "Çin, iki ülke liderinin vardığı önemli mutabakat doğrultusunda Türkiye ile karşılıklı siyasi güveni geliştirmek, kalkınma stratejileri arasında uyumu sağlamak, Kuşak ve Yol Girişimi'nin nitelikli ortak inşasını gerçekleştirmek, temel çıkarların korunmasında birbirini desteklemek ve Çin-Türkiye kapsamlı stratejik işbirliğini yeni bir seviyeye çıkarmak için birlikte çalışmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Han, Türkiye'nin, Çin Devlet Başkanı Şi'nin önerdiği Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık Girişimleri'ne desteğini memnuniyetle karşıladıklarını ve Ortak Geleceği Paylaşan Topluluk inşası için birlikte çalışmayı istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Cıng ile görüştü - Son Dakika
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