Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Finlandiya- İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın uygulanması ile terörizmle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi. Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye-Finlandiya-İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırası'nın uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında işbirliği konularına değinildi.
Gazze'deki son durumun da ele alındığı görüşmede bölgesel gerilimin tırmanma riskine dikkat çekildiği öğrenildi.
Yetkili ayrıca, "Türkiye-Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili işbirliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan edildi" bilgisini de paylaştı.
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