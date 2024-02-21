Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20\'yi Gazze\'deki vahşeti durdurmaya çağırdı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumunda yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu ve G20'yi ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki "Devam Eden Uluslararası Gerilimlerde G20'nin Rolü" başlıklı oturumda katılımcılara hitap etti.

Fidan, yaptığı konuşmada, Gazze'deki vahşetin bir an önce durdurulması gerektiğine dikkati çekerek, uluslararası toplumu ve G20'yi, ateşkes ve iki devletli çözüm için daha etkin rol oynamaya çağırdı.

Bakan Fidan, Ukrayna'daki savaşın ikinci yılının geride kaldığını hatırlatarak, Türkiye'nin, tarafların diplomasiye dönerek müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmalarını umduğunu ve bu yöndeki girişimlerini devam ettireceğini aktardı.

Uluslararası toplumun küresel eşitsizlik ve adaletsizlik, ekonomik kırılganlıklar, çevresel sorunlar ve yapay zeka gibi çığır açan teknolojilerin getirdiği birçok sınamayla da karşı karşıya olduğunu belirten Fidan, küresel diplomasi ve G20'nin tüm kriz alanlarında ortak inisiyatif geliştirmesinin önemine dikkati çekti.

Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) "Krizlerin Önlenmesinde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasında olduğu gibi, tüm tarafları küresel barış ve güvenlik için çalışmaya davet etti.