Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya\'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile bir araya geldi. Fidan, Gambiya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti ve askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı. Görüşmede ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve Gazze'deki durum da ele alındı.

29.02.2024 17:18  Güncelleme: 17:18
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 1-3 Mart'ta düzenlenecek 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile Antalya'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Gambiyalı mevkidaşı Tangara ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Afrika'daki önemli ortaklarından olan Gambiya ile ikili ilişkilerin her alanda ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu iletti.

İki ülke, askeri, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların yanı sıra İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Gazze'deki durum da ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı ile Antalya'da Görüştü - Son Dakika
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