Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye ziyaretinde bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yöneticilerine taziyelerini sundu.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal'e taziyelerini iletti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda Fidan'ın Meşal ile görüşmesinde İsmail Heniyye'nin oğullarından Abdüsselam ve Hemmam Heniyye'nin de hazır bulunduğu bildirildi.

Hamas lideri Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran ve Hamas Hareketi, suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'ın yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.