DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler ile bir araya geldi" denildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.
Haber: ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Görüşme Gerçekleştirdi - Son Dakika
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