Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ile telefonda görüştü. Görüşmede; Gazze'deki son durum ve savaşın bölgesel düzeye yayılma riski ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri'nin görüşmesinde; Gazze'deki son durum ve savaşın bölgesel düzeye yayılma riski ele alındı. Bakan Fidan, Lübnan'da gerilimin artmasının Irak ve Suriye'ye de olumsuz yansımaları olacağını kaydetti.

Görüşmede ayrıca terörle mücadele konusu ile ekonomi ve ulaştırma alanlarındaki ikili meseleler de ele alındı.