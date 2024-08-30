Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Gazze'deki vahşeti Batı Şeria'ya da taşımış durumda - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Gazze'deki vahşeti Batı Şeria'ya da taşımış durumda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlenen basın toplantısında İsrail'in Gazze'deki vahşeti Batı Şeria'ya da taşıdığını belirtti. Fidan, İsrail'in insanları aç ve susuz bıraktığını, insani değerleri ayaklar altına aldığını ifade etti.

30.08.2024 14:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda." dedi.

Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de bir "soykırım" yaşandığını belirten Fidan, İsrail'in Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bıraktığını ifade etti.

Fidan, İsrail'in hastaneleri, camileri, okulları ve kiliseleri bombalayarak tüm insani değerleri ayaklar altına aldığını kaydetti.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın tarihi statükosunu değiştirmeye yönelik provokasyonlar karşısında sessiz kalınmasının mümkün olmadığını vurgulayan Fidan, "İsrail, Gazze'de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria'ya da maalesef taşımış durumda." ifadesini kullandı.

Fidan, İsrail'in savaşı farklı cephelere yayma peşinde olduğunu söyleyerek bölgedeki gerilimin had safhalarda olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan, "Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor. Koltuğunu koruma uğruna tüm bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'e kayıtsız şartsız destek çıkanlar başta olmak üzere Gazze konusunda sessiz kalan herkes vebal altındadır. İsrail'in barbarlığı artık bir son bulmalı." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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