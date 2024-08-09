Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağlı mevkidaşı Ervin İbrahimoviç ile Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Bakan Fidan " İnsani yardım konusunda tüm uluslararası toplum İsrail'e baskı uygulamak ve Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek zorundadır. Gazze'deki katliamın failleri cezasız kalmamalıdır. Bu caniler uluslararası mahkemelerde er ve ya geç hesap vermeli. Böyle düşündüğümüz için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı soykırım davasını ilk andan itibaren destekliyoruz. Ortadoğu'da barış ve huzuru sağlamanın yolu İsrail'in çılgınlıklarını dizginlemekten geçiyor" dedi.