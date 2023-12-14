Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi\'ne başkanlık yapacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 47'nci Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Türkiye KEİ Dönem Başkanlığı kapsamında, KEİ Dışişleri Bakanları Konseyi 47'nci Toplantısı yarın çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya başkanlık yapacak. Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin KEİ Dönem Başkanlığı kapsamında, Dışişleri Bakanları Konseyi 47'nci Toplantısı Sayın Bakanımızın başkanlığında 15 Aralık 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantıda, KEİ'nin faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesi ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Türkiye'nin 1 Temmuz'da üstlendiği KEİ Dönem Başkanlığında 'Yenilikçi Teknoloji Girişimciliği: Taze Girişimlerin Rolü' teması altında, Dönem Başkanlığı öncelikleri arasında yer alan KEİ Ekonomik Gündem Belgesinin güncellenmesi, Proje Geliştirme Fonu'na işlerlik kazandırılması, KEİ İş Konseyi'nin canlandırılması konularında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Toplantıda, ülkemiz KEİ Dönem Başkanlığını Arnavutluk'a devredecektir" denildi.