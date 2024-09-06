Hakan Fidan Üsküp'te İstişarelerde Bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te istişarelerde bulundu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakan Hakan Fidan, Üsküp'te VLEN ittifakı üyelerinden Başbakan Birinci Yardımcısı ve Demokratik Hareket Genel Başkanı İzet Meciti, Kalkandelen Belediye Başkanı ve BESA Hareketi Genel Başkanı Bilal Kasami, Alternatif Parti Genel Başkanı Zekeriya İbrahimi ve Arnavut İttifakı Milletvekili Halil Snopçe ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa da yer verildi.