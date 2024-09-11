Bakan Fidan Özbekistan'a Gidiyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile birlikte yarın Özbekistan'a gidecek. Görüşmelerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliği ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın ile birlikte yarın Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak. Özbekistan ile Güvenlik Zirvesi kapsamında üçlü toplantı formatındaki istişareler ilk defa yapılacak. Görüşmelerde ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile güvenlik alanındaki iş birliği konuları ele alınacak. Ziyaret ile ikili ilişkilerin kurumsal alanda daha da güçlenmesine yönelik çalışmanın nihai hale getirilmesi hedefleniyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi beklenen Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya gelecek. Fidan ve Saidov'un görüşmesinde 6 Haziran 2024 tarihinde Türkiye'de yapılan Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi üçüncü toplantısında alınan kararların takibi yapılacak. Ekonomi, savunma sanayi, enerji, ulaşım, kültür, eğitim, düzensiz göç, terörle mücadele ile güvenlik alanlarındaki ilişkilerin de ele alınacağı öğrenildi. Başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere bölgesel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası kuruluşlar nezdindeki iş birliği de değerlendirilecek.