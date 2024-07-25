Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda komisyon üyelerini kapalı oturumda bilgilendirdi. Bakan Fidan, Türkiye'nin dış politika ilkeleri ve öncelikleri, uluslararası ilişkiler ve terörle mücadele alanındaki çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi verdi.

25.07.2024 18:30
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda komisyon üyesi milletvekillerini kapalı oturumda bilgilendirdi. Komisyon'dan yapılan yazılı açıklamada Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin dış politika ilkeleri ve öncelikleri, uluslararası yapı ve örgütlerle ilişkiler ve terörle mücadele alanındaki çalışmalar çerçevesinde komisyona kapsamlı bilgi sunduğu belirtildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fuat Oktay başkanlığında bugün 28. Yasama Dönemi 11'inci toplantısının yapıldığı ifade edildi. Komisyona Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakan Türkiye'nin dış politika gündemindeki öne çıkan konular, Türkiye'nin çevresindeki krizler ve küresel gelişmelere ilişkin olarak Komisyon'a bir sunuş yapmıştır. Sayın Bakan, TBMM İçtüzüğünün 32'inci maddesi uyarınca verilen önerge çerçevesinde kapalı oturumla gerçekleştirilen komisyon toplantısındaki sunuşunda, Türkiye'nin dış politika ilkeleri ve öncelikleri, parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkiler bağlamında artan etkisi ve önemi, dünyadaki en büyük 3. diplomatik temsil ağına sahip bulunan Dışişleri Bakanlığı'nın, milli çıkarlarımızın korunması amacıyla yürüttüğü faaliyetlerin daha etkin kılınması için Bakanlık bünyesinde gerçekleştirilen düzenleme ve yeniden yapılanma çalışmaları, yakın çevresindeki krizler ve bunlar karşısında ülkemizin izlediği politikalar, uluslararası yapı ve örgütlerle ilişkilerimiz, terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar, yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik hizmet ve desteğin geliştirilmesi, dünyadaki gelişmelerin yakından izlenmesi ve bunların Türkiye'ye olası etkilerinin dengelenmesi, çerçevesinde Dışişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar hakkında Dışişleri Komisyonu'na kapsamlı bilgi sunmuştur, ayrıca komisyon üyelerinin yöneltmiş olduğu sorular cevaplamıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda bilgilendirme yaptı - Son Dakika
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