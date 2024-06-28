Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hırvatistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hırvatistan'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Hırvatistan'a ziyarette bulunacak. Toplantıda Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın sürdürülmesi, üç ülke arasındaki işbirliğinin artırılması ve Balkanlar'da yaşanan olumsuz etkilerin ele alınması planlanıyor. Ayrıca Türkiye'nin Bosna Hersek ve bölgeye yönelik tutum ve politikalarının vurgulanması bekleniyor.

28.06.2024 14:39
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek- Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yarın Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, yarın Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Dubrovnik'te yapılacak toplantıda Bosna Hersek'te barış ve istikrarın muhafazası, güncel gelişmeler ile üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda artırılmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca üç ülkenin ortak bölgesi Balkanlar'da da olumsuz etkileri hissedilen Ukrayna Savaşı ile Gazze'de devam eden insani kriz çerçevesinde yaşanan son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye'nin Bosna Hersek ve bölgeye yönelik ilkeli tutum ve politikaları kapsamında, bölgenin kalbinde yer alan Bosna Hersek'teki barış ve istikrarın sürdürülmesi ve pekiştirilmesi için ülkeler arasında yüksek düzeyli diyaloğun devamının arzu edildiğini dile getirmesi, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğine Türkiye'nin verdiği güçlü desteğin altını çizmesi, ülkede süren ayrılıkçı eylem ve söylemlerden duyulan rahatsızlığı tüm taraflar nezdinde her düzeyde dile getirmeye devam edileceğini vurgulaması bekleniyor.

Fidan'ın ülkedeki tüm kesimlerin farklılıkları bir kenara bırakarak uzlaşı içinde ortak gelecekleri için çalışmasının önemine işaret etmesi ve Balkanlar'ın tümünde bağlantısallık ve altyapının güçlendirilmesi amacıyla ortak projeler yürütülmesine Türkiye'nin atfettiği önemi dile getirmesi öngörülüyor.

Üç ülke arasında 2010'da tesis edilen istişare mekanizması çerçevesinde bugüne kadar dışişleri bakanları düzeyinde sekiz toplantı düzenlendi. Son toplantıya Türkiye, 6 Kasım 2020'de Antalya'da ev sahipliği yaptı.

Dayton Barış Antlaşması'yla tesis edilen Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulunun üyesi olan Türkiye, Bosna Hersek'te barış ve istikrarın sürdürülmesi ve pekiştirilmesi için ikili, bölgesel ve çok taraflı platformlarda aktif çaba gösteriyor.

Türkiye, aynı zamanda Bosna Hersek'teki uluslararası barış misyonu EUFOR-Althea'ya AB ülkeleri dışında en fazla asker katkısı veren ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin Hırvatistan ile ilişkileri de üst düzey temaslarla gelişmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1 milyar dolar hedefine ulaşmış durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı için Hırvatistan'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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