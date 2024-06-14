Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin desteğini belirtecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin desteğini belirtecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası çabalara destek vermeye hazır olduğunu dile getirecek. Fidan, çatışmaların Ukrayna üzerindeki etkisinin büyüdüğünü ve bölgesel düzeydeki olumsuz sonuçların derinleştiğini vurgulayacak. Ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğini anlatacak ve Türkiye'nin barışçıl yollarla son bulması için çabalara öncülük ettiğini vurgulayacak.

14.06.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'de yarın başlayacak olan Ukrayna Barış Zirvesi'nde, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşa adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası çabalara elinden gelen desteği sunmaya hazır olduğunu belirtecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İsviçre'de 15-16 Haziran'da düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılacak.

Zirvenin açılış oturumunda hitap edecek olan Fidan, çatışmaların Ukrayna üzerindeki yıkıcı etkisinin büyüdüğünü ayrıca bölgesel ve küresel düzeydeki olumsuz sonuçlarının derinleştiğini dile getirecek.

Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının yayılması ve kitlesel imha silahlarına başvurulması riskinin artmakta olduğunu ve Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığını desteklediğini anlatacak.

Tüm tarafların katıldığı bir zirvenin sonuç doğurma ihtimalinin daha fazla olacağını belirtecek olan Fidan, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi gibi çabalara öncülük ettiğini ve Mart 2022'de İstanbul'daki müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yaptığını hatırlatacak.

Bakan Fidan, ayrıca Türkiye'nin savaşın bir an önce diplomasi ve müzakereler yoluyla, barışçıl yollarla son bulmasını savunduğunu, bu temelde Türkiye'nin adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasına yönelik uluslararası çabalara elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu vurgulayacak.

Zirve hakkında

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Bali'de 15 Kasım 2022'de düzenlenen G20 Zirvesi'ne 10 maddelik bir "Barış Planı" sunmuştu.

Ukrayna tarafı, planın nasıl ve ne zaman uygulanacağını ele almak üzere barış için küresel bir zirve düzenleme hazırlığında olduklarını açıklamış, Zelenskiy'nin barış planını temel alan bir barış zirvesi yapılmasını görüşmek üzere "Ulusal Güvenlik Danışmanları (UGD)" Toplantıları mekanizmasını başlatmıştı.

Bu çerçevede ilk UGD toplantısı Danimarka'nın ev sahipliğinde 24 Haziran 2023'te Kopenhag'da düzenlenmiş, devam eden süreçte Suudi Arabistan, Malta, Ukrayna ve İsviçre'nin ev sahipliğinde UGD formatında düzenlenen toplantılarda sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştu.

Ardından Ukrayna, İsviçre ile yaptığı temaslar sonucunda 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'nin ev sahipliğinde bir "Barış Zirvesi" düzenlemeyi kararlaştırmıştı.

Ev sahibi İsviçre'nin açıklamalarına göre, zirveye yaklaşık 100 ülkeden temsilcilerin katılması bekleniyor. Zirvede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinin başlatılması amacıyla fikir alışverişinde bulunulacak.

Kaynak: AA

Hakan Fidan, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin desteğini belirtecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:14:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'nin desteğini belirtecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement