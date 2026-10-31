Dışişleri Bakanı Sikorski, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesini savundu - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Sikorski, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesini savundu

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Sikorski, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesinin, seçilmiş yargıçların çalışmalarını yeniden başlatabilmesi için yapıldığını belirtti. Mahkemenin önceki hükümet döneminde siyasallaştığını söyleyen Sikorski, karar veremediğini ve bütçesini bile onaylayamadığını savundu.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Anayasa Mahkemesindeki polis müdahalesini savunarak bunun, usulüne uygun olarak seçilmiş yargıçların mahkemenin çalışmalarını yeniden başlatabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını belirtti.

ABD'nin Atlanta kentinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Sikorski, düzenlediği basın toplantısında ülkesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sikorski, Anayasa Mahkemesinin önceki hükümet döneminde "siyasallaştırıldığını" ve mevcut anlaşmazlığın mahkemenin düzgün işleyişini engellediğini söyledi.

Sikorski, son iki yıl içinde yeni parlamento tarafından seçilen yargıçların çoğunluğunun, görevinden ayrılan mahkeme başkanının mahkeme konseyini toplamadığı için görevlerini yerine getiremediğini savundu.

Bunun sonucunda mahkemenin karar veremediğini, kanunları yorumlayamadığını ve hatta gelecek yılın bütçesini bile onaylayamadığını ifade eden Sikorski, "Bu nedenle mahkemenin yeniden işlev görebilmesi için bir önlem alınması gerekiyordu." dedi.

Polonya'da yargı atamaları konusunda uzun süredir devam eden siyasi anlaşmazlık, Anayasa Mahkemesinin çalışmalarını fiilen durma noktasına getirmiş durumda.

Başbakan Donald Tusk, konuyla ilgili olarak X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukukun üstünlüğünü yeniden tesis etmek bizim görevimizdir. PiS iktidarının yıllarca süren hukuksuzluğunun ardından bu zor, zaman zaman sancılı bir süreçtir ve kararlı adımlar atılmasını gerektirir. Başka bir yol yok." ifadelerini kullanmıştı.

Varşova Polisi, Anayasa Mahkemesi binasında, mahkeme hakimi Anna Korwin-Piotrowska'nın hakimlerin ve mahkeme çalışanlarının can güvenliğine yönelik tehdit oluşabileceği yönündeki bildirimi üzerine yasal görevleri kapsamında çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi polis ablukasına alınırken Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki Senegal'e planladığı ziyareti yarı yolda keserek ülkesine dönme kararı almıştı.

Kaynak: AA
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