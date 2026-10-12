Dışişleri Bakanları Hoxha ve Saar Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri Bakanları Hoxha ve Saar Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanları Hoxha ve Saar Tiran\'da Genel İşbirliği Anlaşması\'nı imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşma; ekonomi, teknoloji, tarım, enerji, sağlık, eğitim, güvenlik ve turizm gibi alanlarda ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyor.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Ferit Hoxha, ülkede temaslarda bulunan İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile başkent Tiran'da bir araya geldi.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hoxha, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile Tiran'da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin yanı sıra Arnavutluk'un Barış Kurulu çerçevesindeki katkısı da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik sınamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hoxha, Arnavutluk-İsrail ilişkilerinin, gelecekte ikili işbirliğini genişletmek adına güçlü bir temel oluşturan, dostluk, saygı ve dayanışmaya dayalı özel bir geçmişi olduğunu belirtti.

Görüşmede Hoxha ve Saar, iki ülke arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi amacıyla Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı.

Anlaşma, hükümetler arası işbirliği için geniş kapsamlı bir çerçeve oluştururken, ekonomi ve ticaret, inovasyon ve teknoloji, tarım, su yönetimi, enerji, sağlık, eğitim, güvenlik, turizm ve kültür gibi karşılıklı çıkar alanlarında somut ortaklıklar geliştirmeye yönelik yapılandırılmış bir mekanizma tesis ediyor.

Hoxha, görüşmede, Arnavutluk'un İsrail'in güvenliğini destekleyen tutumunu yineleyerek, tüm bölge için uzun vadeli barış, istikrar ve güvenliği garanti altına alacak bir çözüme ulaşma çabalarının önemini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret ayrıca, Arnavutluk'un terörizm, aşırıcılık, antisemitizm ve her türlü nefretle mücadele konusundaki kararlılığını yeniden teyit etme fırsatı sundu. Bu kapsamda Bakan Saar, ülkemiz tarihinin gurur verici bir sayfası olan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudileri korumaya yönelik köklü Arnavut geleneğini belgeleyen bir arşiv sergisini ziyaret etti. İki bakan, Arnavutluk-İsrail ortaklığını daha da güçlendirmek amacıyla iki ülke arasındaki süregelen koordinasyon yoluyla her düzeyde siyasi diyaloğun ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı."

Kaynak: AA
Dış PolitikaPolitikaEkonomiGüncelTurizmEnerjiİsrailTarımTiranDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı 11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Fatih Altaylı’nın ailesinin manastırı görüntülendi Tam 1000 yıllık Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık
Geliyorlar İşte Barcelona’nın Galatasaray kadrosu Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı Bir anne son anda müdahale etmiş Feci ölümün perde arkası ortaya çıktı! Bir anne son anda müdahale etmiş
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
14:16
PKK’nın Metina’daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
PKK'nın Metina'daki 4 kampı boşalttığı anların görüntüleri
14:04
Aman Messi duymasın Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
Aman Messi duymasın! Ronaldo 3 cümlede ortalığı aleve verdi
14:00
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı
PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
13:44
17 yaralının olduğu kaza kamerada Vali dayanamadı tek cümle söyledi
17 yaralının olduğu kaza kamerada! Vali dayanamadı tek cümle söyledi
13:11
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti
Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
12:54
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Milyonlarca çalışanın beklediği hesap! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 14:48:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanları Hoxha ve Saar Tiran'da Genel İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei