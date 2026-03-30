Dışişleri Bakanları Zirvesi İslamabad'da Yapıldı - Son Dakika
Dışişleri Bakanları Zirvesi İslamabad'da Yapıldı

30.03.2026 11:44
Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısını değerlendirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ı dün İslamabad'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu, Türkiye'nin "değerli katkılarını" takdir ettiğini belirtti.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımlarda, dün Bakan Fidan'ın katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan ve Abdulati'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden Şerif, görüşmede, "Yalnızca İran'da değil, birçok kardeş Müslüman ülkede ağır can, mal ve ekonomik kayıplara yol açan çatışmalara ivedilikle son verilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.

Şerif, Türkiye ve Mısır'ın "değerli katkılarını" takdir ettiğini, ülkesinin İran ile ABD'yi müzakere masasında bir araya getirmede olumlu rol üstlenme konusundaki kararlığını teyit ettiğini vurguladı.

Bir diğer paylaşımında Şerif, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ülkesinin Suudi Arabistan'a sarsılmaz destek verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanları Zirvesi İslamabad'da Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanları Zirvesi İslamabad'da Yapıldı - Son Dakika
