Dışişleri Bakanlığı, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu! Verdikleri üstün mücadeleyle bayrağımızı bir kez daha göndere taşıyarak, milletimize büyük sevinç ve gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz!"