Dışişleri Bakanlığı, Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medya hesabından kutladı. Bakanlık, takımın üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştığını ve millete gurur yaşattığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı, Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız CEV Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu! Verdikleri üstün mücadeleyle bayrağımızı bir kez daha göndere taşıyarak, milletimize büyük sevinç ve gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyoruz!"
Kaynak: AA
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