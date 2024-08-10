Dışişleri Bakanlığı Brezilya'daki Uçak Kazası İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sao Paulo kenti yakınlarındaki uçak kazasında onlarca kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Brezilya halkına ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Brezilya'da 58 yolcu ile 4 kişilik mürettebatı taşıyan uçak, Sao Paulo kenti yakınlarındaki yerleşim yerine düşmüştü.
Brezilya basınında yer alan haberlerde kazadan kurtulan olmadığı belirtilmişti.
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