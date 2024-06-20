Dışişleri Bakanlığı, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme haberlerini yalanladı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştüğü haberlerini yalanlayarak, "Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Fidan'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos ile resmi bir ikili görüşme gerçekleştirdiği yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Keçeli şunları kaydetti:

"Fener Rum Patrikhanesi'nin, 15-16 Haziran 2024 tarihlerinde İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne devlet statüsünde katıldığı ve Sayın Bakanımızın zirve marjında Fener Rum Patriği Bartholomeos'la resmi bir ikili görüşme yaptığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Zirve sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriye bilahare Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklendiğine dair iddialarla ilgili olarak zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istenmiştir.

Öte yandan, Fener Rum Patrikhanesi'nin konumuna ilişkin devlet politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı da izahtan varestedir."